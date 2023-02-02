Автозаводский парк планируют благоустроить до 2026 года

Парк культуры и отдыха в Автозаводском районе Нижнего Новгорода намерены благоустроить до конца 2026 года, сообщил директор муниципальной Дирекции парков и скверов Александр Чикаев, отвечая на вопросы пользователей во «Вконтакте». Концепцию реконструкции разработает Горьковский автозавод (ГАЗ).

Парк основан в Автозаводском районе в 1935 году, он занимает почти 70 га, включая два озера и пляжи. Территорию масштабно не реконструировали: в 1986 году был подготовлен проект обновления парка, но работы так и не выполнили. К 80-летию парка в 2015 году в порядок привели историческую часть – главные ворота, балюстрады и фонтан.

Анастасия Еремина