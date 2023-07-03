Навальный сообщил, что его семья подала иск к колонии из-за отсутствия свиданий с ним

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии строгого режима №6 во Владимирской области, заявил, что за последний год его ни разу не допустили к свиданиям, хотя по общему правилу ему положено три длительных и три краткосрочных свидания в год. В связи с этим его родители, супруга Юлия и дети Дарья и Захар подали коллективный иск к ИК-6 и «решительно намереваются дойти до Конституционного суда».

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Навальный

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«За последний год у меня было ноль свиданий, ноль длительных свиданий, ноль краткосрочных свиданий и два телефонных звонка 11 месяцев назад. Я сижу в колонии строгого режима, и по общему правилу мне положено три длительных (трехдневных) и три краткосрочных (4 часа через стекло) свидания в год и минимум шесть телефонных звонков»,— говорится в сообщении политика в Telegram. Он также заявил, что его обошло «железное правило», согласно которому свидание предоставляется по приезде в колонию после приговора.

По подсчетам «Русской службы BBC», по состоянию на середину июня суды 44 раза отвергали жалобы Алексея Навального на руководство колонии. Одна жалоба дошла до Верховного суда РФ, но она также была отклонена.

В 2021 году Алексея Навального на три с половиной года отправили в колонию по делу о хищениях «Ив Роше», по которому изначально у него был условный срок. Мосгорсуд изменил наказание с условного на реальное по ходатайству от Федеральной службы исполнения наказания. В ведомстве настаивали, что Алексей Навальный нарушил условия отбытия наказания, когда проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине после отравления. В 2022 году ему по совокупности всех наказаний назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ).

В мае в отношении господина Навального завели новое уголовное дело. Его, в частности, обвиняют в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Подробнее — в материале «Алексея Навального оставили без слушателей».

Эрдни Кагалтынов