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Ярославский перевозчик готов обучить 60 новых водителей

Перевозчик ООО «Транспорт Ярославии» провел тендер на переобучение водителей с легковых и грузовых автомобилей на автобусы. Итоги закупки размещены на площадке «РТС-тендер».

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Согласно данным закупки, перевозчик готов заплатить за две группы по 30 человек, по мере наличия кандидатов. Договор на обучение водителей автобусов заключен с АНО ДПО «Главная дорога», стоимость договора составила 1,59 млн руб. Сами занятия должны включать 152 академических часа.

«Услуга включает в себя теоретическое и практическое обучение, итоговую аттестацию, включая организацию сдачи теоретического и практического экзамена в ГИБДД на получение водительского удостоверения соответствующей категории в случае успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена. Форма обучения – очная»,— указано в договоре.

В ООО «Транспорт Ярославии» в течение 5 дней не ответили на запрос «Ъ-Ярославль», сколько сейчас водителей работает у перевозчика и какое их количество было набрано за последнее время.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в ярославском департаменте транспорта отчитались, что на минувшей неделе процент выпуска автобусов в Ярославле вырос с 80 до 90. В том числе за счет привлечения иногородних водителей. По данным портала госзакупок тот же «Транспорт Ярославии» арендует для своих сотрудников жилье на улице Зеленцовская. Договор на проживание действует с 22 июня до конца декабря 2023 года, его стоимость 599 тыс. руб.

Андрей Иванов

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