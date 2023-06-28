Перевозчики в Ярославле дополнительно набрали иногородних водителей

Перевозчики ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «Первая пассажирская компания» во исполнение поручения губернатора осуществили дополнительный набор водителей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном департаменте транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» губернатор Михаил Евраев 20 июня потребовал увеличить штат водителей в транспортных предприятиях, отвечающих за пассажирские перевозки в Ярославле. Самые большие проблемы выявлены у ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «Первая пассажирская компания», где выпуск автобусов зачастую не превышал 80% от плана. Срок добора водителей был дан до 26 июня.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном департаменте транспорта, транспортные компании «активизировали работу по укомплектованию штата водителей». Сообщается, что выпуск автобусов на линию транспортные предприятия увеличили.

«За последнюю неделю перевозчиками ООО "Транспорт Ярославии" и ООО "Первая пассажирская компания" трудоустроено необходимое количество водителей, позволяющее обеспечить выполнение планового выпуска не менее 90%»,— сообщили в департаменте транспорта.

Количество приглашенных водителей в департаменте не назвали. Проблема решается за счет привлечения не живущих в Ярославле шоферов.

«Для достижения данного результата были обеспечены условия проживания для водителей, введены дополнительные стимулирующие доплаты, обеспечены механизмы привлечения иногородних водителей»,— отметили в дептрансе.

Резерв водителей в области хотят создать за счет обучения новых кадров. Количество кандидатов в водители, которые уже приступили к обучению, в департаменте транспорта не сообщают.

Андрей Иванов