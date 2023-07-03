ВСУ средствами артиллерии и БПЛА атаковали Валуйский округ Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об очередной атаке со стороны Украины на Валуйский городской округ. Российская система ПВО сбила БПЛА над селом Борки. Теперь последствия на земле уточняют оперативные службы.

До этого сегодня господин Гладков сообщал об обстреле ВСУ села Кукуевка в том же городском округе. По словам губернатора, обошлось без пострадавших гражданских лиц. При этом осколками снарядов были выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях, поврежден и один автомобиль.

Об интенсивности обстрелов Белгородчины 2 июля, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий