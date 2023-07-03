В Тольятти в школе олимпийского резерва похищены выплаты тренерам на 1 млн рублей

Полиция Тольятти возбудила уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в школе олимпийского резерва № 3 «Легкая атлетика». Оно касается хищения выплат тренерам. Информацию разместила прокуратура, которая контролирует расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики установили, что средства похитили должностные лица учреждения с 2020 по 2023 год. Объем ущерба, причиненного городу, составил минимум один млн руб.

Точный размер похищенных средств и круг подозреваемых будут определены в процессе расследования.

Ранее в Тольятти возбудили еще одно уголовное дело по факту мошенничества с премиями в медучреждениях города. По данным прокуратуры, должностные лица Тольяттинского кожно-венерологического диспансера получали от младших медработников их премии и надбавки. При этом эти средства поступали в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В Тольятти возбуждено третье "премиальное" дело».

Георгий Портнов