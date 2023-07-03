Мандат свердловского депутата заксобрания Николая Коробейникова может занять вице-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин

Новым депутатом свердловского законодательного собрания от КПРФ станет вице-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин, сообщил Telegram-канал «Лампа». Ранее депутат заксобрания Николай Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с «семейными обстоятельствами».

Как сообщил «Ъ-Урал» секретарь регионального отделения КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев, решение будет принято по итогам бюро областного комитета после освобождения мандата, которое состоится 4 июля.

«Маяк» — крупнейший на Урале многопрофильный вертикально интегрированный строительный холдинг. Корпорацией в Екатеринбурге построены такие здания, как Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa, ЖК «Дипломат», «Рощинский», «Дом на Опалихинской», ТРЦ «Краснолесье». По данным Telegram-канала, Станислав Блохин — внук президента компании Владимира Конькова.

Напомним, ранее знакомый источник в заксобрании сообщил «Ъ-Урал», что мандат Николая Коробейникова может занять супруга господина Ивачева — депутат городской думы Екатеринбурга.

Полина Хабарова

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