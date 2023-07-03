Шоумен Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ТНТ

Актер и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с телеканалом ТНТ, сообщает «Ъ». Контракт с ООО «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» предполагает, что с июля уральский шоумен должен работать на телеканале как актер, телеведущий, и продюсер, а также будет появляться в рекламе ТНТ.

Сергей Светлаков проработал на ТНТ около десяти лет, а в 2018 году заключил контракт с телеканалом СТС. Во время сотрудничества с СТС Сергей Светлаков и Александр Незлобин создали студию «Свердловск», которая выпускала проекты для телеканала.

Ранее Сергей Светлаков занялся ресторанным бизнесом, открыв заведения восточной кухни Eshak в Екатеринбурге и Москве. В 2020 году ресторан на Урале пришлось закрыть. В начале 2022 года стало известно, что шоумен купил долю в ООО «Горнорудная компания «Территория», которая до этого приобрела приобрела Северо-Калугинское полиметаллическое месторождение в Свердловской области.

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