Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ТНТ

Актер и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ, управляет телеканалом ТНТ), сообщил «Ъ» представитель ТНТ. Согласно условиям контракта, с 1 июля шоумен должен работать на телеканале как актер и телеведущий, также он станет рекламным лицом ТНТ, будет сотрудничать и как продюсер. Уже сегодня, 3 июля, на телеканале ТНТ стартует показ комедийного детектива «Тайна пропавшей деревни», где актер выступил в качестве сценариста и продюсера. Условия контракта не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сейчас на эксклюзивных правах с ТНТ работают Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Иван Абрамов, уточнил представитель ТНТ.

На телеканале ТНТ Сергей Светлаков работал около десяти лет: он был лицом юмористического проекта «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл», напомнили в ГПМ РТВ. В 2018 году актер покинул ТНТ и перешел на СТС. За ним последовал Александр Незлобин. В рамках сотрудничества с СТС Сергей Светлаков и Александр Незлобин создали студию «Свердловск», которая выпускала проекты для телеканала.

Юлия Юрасова