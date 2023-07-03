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Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ТНТ

Актер и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ, управляет телеканалом ТНТ), сообщил «Ъ» представитель ТНТ. Согласно условиям контракта, с 1 июля шоумен должен работать на телеканале как актер и телеведущий, также он станет рекламным лицом ТНТ, будет сотрудничать и как продюсер. Уже сегодня, 3 июля, на телеканале ТНТ стартует показ комедийного детектива «Тайна пропавшей деревни», где актер выступил в качестве сценариста и продюсера. Условия контракта не раскрываются.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сейчас на эксклюзивных правах с ТНТ работают Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Иван Абрамов, уточнил представитель ТНТ.

На телеканале ТНТ Сергей Светлаков работал около десяти лет: он был лицом юмористического проекта «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл», напомнили в ГПМ РТВ. В 2018 году актер покинул ТНТ и перешел на СТС. За ним последовал Александр Незлобин. В рамках сотрудничества с СТС Сергей Светлаков и Александр Незлобин создали студию «Свердловск», которая выпускала проекты для телеканала.

Юлия Юрасова

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