Девять человек осмотрели врачи в Удмуртии после введения карантина по птичьему гриппу в Игринском районе

Медицинские работники в Удмуртии осмотрели девять человек после введения карантина по высокопатогенному гриппу птиц в Игринском районе. Все обратившиеся работали в ветеринарной службе и отбирали биологический материал, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук. По данным врачей, симптомов заболевания ни у кого не выявлено.

Среди жителей территорий, входящий в карантинную зону, за медицинской помощью никто не обращался. Характерных для птичьего гриппа симптомов не наблюдается.

«Сотрудники Игринской районной больницы готовы к приему пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и забору материала для проведения лабораторных исследований»,— подчеркнула госпожа Пинчук.

Напомним, очаги заболевания высокопатогенным гриппом птиц выявили в Игринском районе, Глазове и Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района. В домохозяйствах проводили принудительный выкуп домашней птицы. из регионального бюджета выделили около 10 млн руб. для компенсации затрат за изъятие птицы и продукции птицеводства.