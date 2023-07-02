Очаг птичьего гриппа выявили в Игринском районе Удмуртии

В Удмуртии очаг высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили в деревне Беляевское в Игринском районе. Как сообщил глава района Александр Чирков во «ВКонтакте», в пределах 5 км установили карантин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, в зону очага также вошли деревни Сепож, Палым, Итадур, Пургинский, Вукобер, Тупал Пурга, Турел, Тышур,Седойлуд и село Большая Пурга. Здесь комиссия проводит подомовой обход для точного учета всей домашней птицы, после чего в зоне карантина она будет изыматься с выплатой компенсации из регионального бюджета.

Напомним, ранее очаги заболевания высокопатогенным гриппом птиц выявили в Глазове и Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района. В домохозяйствах проводили принудительный выкуп домашней птицы. из регионального бюджета выделили около 10 млн руб. для компенсации затрат за изъятие птицы и продукции птицеводства.