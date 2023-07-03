Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зулусский королевский двор отрицает информацию об отравлении короля Мисузулу

В воскресенье пресс-служба короля зулусов Мисузулу Зулу заявила, что информация о его отравлении не соответствует действительности. Заявление было сделано после того, как в субботу премьер-министр зулусов Мангосуту Бутелези объявил, что Мисузулу Зулу был отравлен. По его словам, король был госпитализирован в больницу Королевства Эсватини, где правит его дядя — король Мсвати III. По словам господина Бутелези, перед этим скоропостижно скончался — предположительно, был отравлен — один из ближайших советников короля, Дуглас Хаба. Премьер-министр рассказал, что король выбрал Эсватини, так как «его родители лечились в ЮАР и после этого умерли».

Король зулусов Мисузулу Зулу

Король зулусов Мисузулу Зулу

Фото: Themba Hadebe / AP

Король зулусов Мисузулу Зулу

Фото: Themba Hadebe / AP

В пресс-службе короля после этого заявили, что «видимо, имеет место срежессированная… и гнусная история с клеветническими и беспочвенными утверждениями о плохом здоровье его величества». Они также сообщили, что на самом деле король просто прошел медицинское обследование, в том числе на COVID-19, после внезапной смерти приближенного.

Король зулусов — представитель одной из старейших сохранившихся традиционных монархий. Король выполняет скорее церемониальную роль, однако он пользуется большим авторитетом среди зулусов. Зулусы составляют почти 20% населения ЮАР. Мисузулу Зулу был коронован в прошлом году. После того как в 2021 году умер его отец, Гудвилла Звелитини, который был королем зулусов более 50 лет, вокруг престола разгорелась ожесточенная борьба. У короля осталось 28 детей и 6 жен. В завещании он назначил королевой-регентом свою третью жену — мать нынешнего короля. Однако она умерла через месяц после него — тогда тоже ходили слухи об отравлении. В своем завещании королева-регент передала власть старшему сыну Мисузулу Зулу, что вызвало недовольство других членов королевской семьи.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...