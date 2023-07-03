Зулусский королевский двор отрицает информацию об отравлении короля Мисузулу

В воскресенье пресс-служба короля зулусов Мисузулу Зулу заявила, что информация о его отравлении не соответствует действительности. Заявление было сделано после того, как в субботу премьер-министр зулусов Мангосуту Бутелези объявил, что Мисузулу Зулу был отравлен. По его словам, король был госпитализирован в больницу Королевства Эсватини, где правит его дядя — король Мсвати III. По словам господина Бутелези, перед этим скоропостижно скончался — предположительно, был отравлен — один из ближайших советников короля, Дуглас Хаба. Премьер-министр рассказал, что король выбрал Эсватини, так как «его родители лечились в ЮАР и после этого умерли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король зулусов Мисузулу Зулу

Фото: Themba Hadebe / AP Король зулусов Мисузулу Зулу

Фото: Themba Hadebe / AP

В пресс-службе короля после этого заявили, что «видимо, имеет место срежессированная… и гнусная история с клеветническими и беспочвенными утверждениями о плохом здоровье его величества». Они также сообщили, что на самом деле король просто прошел медицинское обследование, в том числе на COVID-19, после внезапной смерти приближенного.

Король зулусов — представитель одной из старейших сохранившихся традиционных монархий. Король выполняет скорее церемониальную роль, однако он пользуется большим авторитетом среди зулусов. Зулусы составляют почти 20% населения ЮАР. Мисузулу Зулу был коронован в прошлом году. После того как в 2021 году умер его отец, Гудвилла Звелитини, который был королем зулусов более 50 лет, вокруг престола разгорелась ожесточенная борьба. У короля осталось 28 детей и 6 жен. В завещании он назначил королевой-регентом свою третью жену — мать нынешнего короля. Однако она умерла через месяц после него — тогда тоже ходили слухи об отравлении. В своем завещании королева-регент передала власть старшему сыну Мисузулу Зулу, что вызвало недовольство других членов королевской семьи.

Яна Рождественская