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В Самаре сквер благоустроят в стиле 1940 годов

Сквер «Самарец» в рамках благоустройства планируется оформить в стиле конца 1940-х годов. Подрядчик воссоздаст на самарской площадке атмосферу после окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщает городская администрация.

«Сейчас в полном объеме завершена вырубка и санитарная обрезка деревьев, обустроен посевной газон с автополивом, произведен ремонт инженерных коммуникаций. Работы выполнены на 90%»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в Самаре благоустраиваются общественные территории по нацпроекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году в городе планируется обновить площадки: парки «Молодежный» и «Воронежские озера», Ерик Парк и сквер «Самарец». Они набрали наибольшее количество голосов по итогам голосования.

Ранее в Самаре ремонт пр. Ленина начался после претензий прокуратуры к МП «Благоустройство». Надзорное ведомство выявило повреждения на проезжей части.

Георгий Портнов

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