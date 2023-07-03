Экс-глава антикоррупционной службы Северо-Западной таможни получил 8 лет за взятку

Суд в Москве вынес приговор бывшему руководителю Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максиму Розсыпало. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили 3 июля в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Судом было установлено, что в мае 2021 года экс-таможенник совместно с посредником склонил предпринимателя к передаче взяток за провоз товаров через границу ЕАЭС без дополнительных проверок и за общее покровительство. За каждое транспортное средство он требовал выплачивать ему по $700. Таким образом за несколько месяцев господин Розсыпало получил более 1 млн рублей.

Задержали бывшего таможенника в августе 2021 года — в момент получения очередного денежного транша. На руках задержанного были обнаружены следы краски, которой помечались купюры.

Суд приговорил фигуранта к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Имущество экс-таможенника арестовали в целях обеспечения исполнения приговора.

«Ъ-СПб» писал, что в начале мая ФСБ задержала начальника Северо-Западного акцизного таможенного поста. Его также подозревают в получении взятки.

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