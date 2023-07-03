Вдова умершего артиста самарского драмтеатра получит 300 тыс. рублей

Нина Борисова, которая является вдовой артиста Самарского академического театра драмы имени Горького Владимира Борисова, получит единовременную социальную выплату в размере 300 тыс. руб. Постановление губернатора Дмитрия Азарова опубликовано на портале правовой информации.

Деньги будут выделены из бюджетных ассигнований резервного фонда главы региона. Социальная выплата будет перечислена на основании заявления вдовы артиста. Средства переведут по банковским реквизитам в безналичном порядке.

Актер самарского драмтеатра Владимир Борисов скончался в конце апреля текущего года. Кроме выступления в театре артист также снимался в кино. Самая известная его роль – Семен Савельев в телесериале «Вечный зов» (1973 – 1983).

Георгий Портнов