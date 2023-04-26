Умер актер самарского драмтеатра Владимир Борисов

Скончался народный артист России, актер Самарского академического театра драмы им. Горького Владимир Борисов (1948 — 2023). Об этом сообщают представители учреждения в соцсетях.

Владимир Борисов родился в 1948 году. Он является выпускником театрального училища им. Щепкина (1974). После учебы и до конца жизни Владимир Борисов работал на сцене самарского драмтеатра.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Кроме выступления в театре Владимир Борисов также снимался в кино. Самая известная его роль – Семен Савельев в телесериале «Вечный зов» (1973 – 1983).

Владимир Борисов был лауреатом Государственной премии РСФСР. Редакция «Ъ-Волга» приносит соболезнования родным и близким артиста.

Ранее ушел из жизни главный режиссер и худрук Самарского театра драмы Валерий Гришко. Его не стало на 71-м году жизни.

Георгий Портнов