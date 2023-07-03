ЦБ Турции прекратит поддерживать курс лиры за счет валютных резервов

Глава Центрального банка Турции Хафизе Эркан заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ. Об этом сообщает турецкий портал Economim со ссылкой на источники.

После решения ЦБ Турции о повышении процентной ставки госпожа Эркан провела встречу с председателями крупнейших банков, где заявила, что приоритетом денежно-кредитной политики нового периода станет борьба с инфляцией. «Продажа иностранной валюты не будет производиться для подавления обменного курса»,— передает слова главы ЦБ Economim.

По данным портала, госпожа Эркан упрекнула ряд частных банков за покупку иностранной валюты после объявления решения ЦБ о ставке. Она также дала понять, что валютные интервенции, направленные на «подавление обменного курса» будут постепенно удаляться.

По оценке Economim, значительное увеличение резервов ЦБ Турции, о котором ранее сообщал министр финансов и казначейств Мехмет Шимшек, подтверждает снижение продаж иностранных валют ЦБ Турции.

Ранее в этом месяце ЦБ Турции сообщал о начале ужесточения денежно-кредитной политики. Процентная ставка была повышена почти вдвое, на 6,5 процентного пункта, до 15%. Эксперты отмечают, что Центробанку этой страны придется повышать ставки до 25–30% только для того, чтобы сдержать ослабление лиры.

Инфляция в Турции существенно превышает уровень увеличенной ставки: в 2023 году в мае в годовом выражении она замедлилась до 39,6% с 43,7% в апреле и 50,5% в марте. Месячный прирост инфляции в мае замедлился с 2,4% до 0,04%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкий ЦБ вернулся к основам».

Полина Мотызлевская