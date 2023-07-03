В Оренбуржье муниципалитеты получат региональные субсидии на 933 млн рублей на обновление дорог

Более 120 км дорог планируется отремонтировать в муниципалитетах Оренбургской области в текущем году при участии регионального правительства. В регионе 40 территорий получили на эти цели субсидии в размере 933,9 млн руб. Об этом сообщает областное правительство.

Фото: Правительство Оренбургской области

«В этом году за счет региональной поддержки в Абдулино отремонтируют два участка общей протяженностью больше 1 километра. На ул. Советской уже уложено дорожное покрытие и обустроены обочины. На ул. Первомайской дорожники отремонтируют выезд на федеральную трассу Р-239 "Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан"»,— говорится в сообщении.

В Бузулуке на средства региональной субсидии будут обновлены три участка городских улиц, на которые чаще всего жаловались жители. Кроме того, в настоящее время заканчивается капитальный ремонт 800 м на ул. Крестьянской, подрядчик приступил к нанесению разметки.

В числе прочего завершены работы на участке дороги в Четвертом микрорайоне Бузулука – от ул. Гниломедова до ул. Морозова. Ранее в Новотроицке закрыли движение на мосту из-за ремонта.

Георгий Портнов