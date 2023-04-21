В Новотроицке закрыли движение на мосту из-за ремонта

В пятницу, 21 апреля, прекращено движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на 3 км автодороги Станция Губерля – Белошапка в Новотроицке. Об этом сообщает региональное правительство.
«Объезд организован по существующей сети федеральных и муниципальных автодорог. Окончание работ запланировано на октябрь текущего года»,– говорится в сообщении.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ремонт объекта ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
В минувшем году в рамках него в Оренбуржье было отремонтировано восемь мостов. В текущем году работы проведут на 12 объектах. Ранее Оренбуржье завершило реконструкцию моста через реку Куруил.