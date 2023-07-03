Силуанов: объем ликвидной части ФНБ к 1 июля — 6,4 трлн рублей

На 1 июля 2023 года объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 6,446 трлн руб., объем ФНБ — 12,29 трлн руб. против 12,35 трлн руб. в начале июне. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«На 1 июля из 12,3 трлн руб. с учетом всех переоценок ликвидная часть составляет 6,446 трлн руб. Неликвидная часть — это вложения в объекты, проекты и тому подобное»,— сказал господин Силуанов на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме (цитата по ТАСС).

По его словам, за месяц объем ФНБ снизился в результате переоценки. Антон Силуанов пояснил, что часть золота, учитываемая в объеме фонда, была инвестирована, еще часть средств учитывается в дружественных валютах.

На 1 июня объем ФНБ оценивался в 12,353 трлн руб. или 8,2% прогнозируемого на 2023 год ВВП России. Ликвидная часть фонда оценивалась в 6,643 трлн руб.

Олеся Павленко