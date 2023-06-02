Минфин сообщил о сокращении ФНБ в мае на 122,4 млрд руб.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12,3 трлн руб., что на 122,4 млрд руб. меньше, чем объем фонда по состоянию на 1 мая, следует из пресс-релиза Министерства финансов России о результатах размещения средств ФНБ. Минфин уточнил, что объем ФНБ 1 июня составлял 8,2% от прогнозируемого на 2023 год уровня ВВП.

В пресс-релизе говорится, что в мае часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2,594 млрд юаней и 3,86 т золота была реализована за 48,967 млрд руб. Эти средства пошли на покрытие бюджетного дефицита, отмечает Минфин.

Объем ликвидных активов ФНБ, которые находятся на счетах в ЦБ, по состоянию на 1 июня составил 6,64 млрд руб. (4,4% от прогнозируемого ВВП), следует из данных министерства. Общий доход от размещения средств ФНБ в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года составила 4,45 млрд руб. ($55,2 млн), сообщает Минфин.

Эрдни Кагалтынов