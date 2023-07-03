Самарское агентство по содержанию автодорог уличено в долгах на 19 млн рублей

Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) Самарской области не выполнило обязательства перед семью организациями. Они касались оплаты исполненных договоров на поставку материалов и оказание услуг в дорожном строительстве. Нарушения выявила прокуратура, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прокурор Железнодорожного района Самары внес представление руководителю государственного учреждения, возбудил в отношении должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)»,— говорится в сообщении.

Документы рассмотрены и удовлетворены. Задолженность АСАДО перед компаниями на 19 млн руб. погашена.

Ранее стало известно о планах мэрии Самары взять новый кредит на погашение долгов. Речь идет о сумме 150 млн руб.

Георгий Портнов