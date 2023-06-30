Мэрия Самары опять хочет взять кредит на погашение долгов

Департамент финансов администрации Самары ищет подрядчика для открытия возобновляемой кредитной линии c лимитом задолженности на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Начальная цена контракта составляет 7,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновникам требуется открыть кредитную линию на 150 млн рублей на срок 180 календарных дней. Займ планируется взять с 23 октября текущего года. Победителя торгов определят 12 июля.

Ранее администрация Самары уже проводила два аукциона на открытие кредитной линии с лимитом задолженности. Чиновники хотели взять займ на общую сумму 1 млрд руб.

Георгий Портнов