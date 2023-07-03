Бывший завод Nissan официально получил название «Лада Санкт-Петербург»

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» официально сменило название на «Лада Санкт-Петербург». Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, это случилось 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023 в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Экспофорум". Жанровая фотография. Автомобиль Lada X-Cross 5 на стенде АО "АВТОВАЗ".

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023 в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Экспофорум". Жанровая фотография. Автомобиль Lada X-Cross 5 на стенде АО "АВТОВАЗ".

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В настоящий момент 99% акций владеет АО «АвтоВАЗ», 1% — ФГУП «НАМИ», подведомственный Минпромторгу РФ. Производство на бывшем заводе Nissan было перезапущено 17 июня в ходе ПМЭФ-2023. В тот день в «Экспофоруме» был представлен новый автомобиль Lada X-Cross 5. Как сообщили представители производства, в продажу модель выйдет в третьем квартале 2023 года.

Напомним, 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала военной операции на территории Украины, приобрел подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставка запчастей передали «АвтоВАЗу», как и 99% акций завода. Компания намерена выпускать на площадке несколько новых моделей под брендом LADA в ценовых сегментах C и D.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте