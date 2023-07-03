Команда филиала «ПМУ» победила в Спартакиаде трудящихся Прикамья

Заключительный этап III Летней Спартакиады трудящихся Пермского края проходил в Перми с 30 июня по 2 июля. Большой спортивный праздник объединил более 1200 участников в составе 41 команды предприятий региона. Сборная филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» стала абсолютным чемпионом этих соревнований, завоевав золото в группе предприятий численностью менее 1000 человек и в общекомандном зачете.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Компания «Уралхим» вкладывает много сил и средств в развитие спорта. Ведь спорт — это целеустремленность, сила духа, физическая подготовка и здоровье. Мероприятия, подобные Спартакиаде трудящихся, дают сотрудникам возможность показать свои спортивные таланты, укрепить командный дух, а главное — испытать гордость за успехи своих коллег.

Заключительный этап Спартакиады включал в себя соревнования по 12 видам спорта, в 11 из которых выступали работники филиала «ПМУ». Спортсмены предприятия заняли командные первые места в волейболе среди мужских команд, перетягивании каната и легкой атлетике. Серебряные медали в копилку сборной принесли баскетболисты и гребцы. В шахматах и футболе представители филиала стали четвертыми в общем зачете.

Легкоатлеты филиала «ПМУ» соревновались в беге на дистанциях 1000 метров у женщин и 3000 — у мужчин. Газоспасатель Андрей Смирнов стал золотым призером этого забега, слесарь ремонтно-механического производства Кирилл Горкунов принес команде серебро. В смешанной эстафете 3х100 метров команда предприятия стала первой. В гиревом спорте газоспасатель Максим Бардин завоевал золотую медаль в весовой категории до 95 кг, водитель Сергей Киров стал серебряным призером в весе выше 95 кг.

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми большое внимание уделяется физической культуре. Ежегодно на предприятии проходит спартакиада по 16 видам спорта. В течение всего года филиал арендует спортзалы для тренировок по волейболу, баскетболу, настольному теннису, сотрудникам выдаются сертификаты в бассейн.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь