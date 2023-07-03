В Самаре на содержание памятников потратят около 2,5 млн рублей

Центр технического и хозяйственного обслуживания Самары ищет подрядчика для содержания мемориальных сооружений в городе. Начальная цена контракта составляет около 2,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

В списке изваяний, которые требуют обслуживания, значатся Обелиск «Борцам революции 1917 года» напротив КРЦ «Звезда», памятник святому равноапостольному князю Владимиру, монумент Галактионову, памятник Дмитрию Устинову, скульптурная композиция «Святые благоверные Петр и Февронья Муромские у Ладьи», памятный знак «Солдаты Великой Победы» и памятник Валериану Куйбышеву на главной площади города.

Также подрядчику предстоит следить за состоянием монумента Чапаеву у самарского драмтеатра и боевой машины десанта БМД-1П на площади Памяти. Работы будут выполняться до конца года.

Контракт в числе прочего предусматривает сухую расчистку, влажную уборку и обслуживание прилегающей территории. Ранее стало известно о том, что на продолжение капремонта самарского драмтеатра направят 2,3 млн руб.

Георгий Портнов