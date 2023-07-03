В дорожной аварии в Новопокровском районе погиб сотрудник полиции

Сотрудник полиции погиб при аварии в станице Новопокровской. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

ДТП произошло 2 июля около 20:00. По предварительным данным, находясь на нерегулируемом перекрестке улиц Первенцева и Первомайской, водитель автомобиля Geely не уступила дорогу обладавшему преимуществом BMW с откидным верхом. В результате столкновения погибли водитель и два пассажира кабриолета.

«Один из пассажиров - оперуполномоченный отдела уголовного розыска Дмитрий Б. В момент аварии он не находился при исполнении, у него был выходной. Двое других погибших – гражданские лица»,— цитирует издание сообщение собеседника.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, погибшими были 40-летняя жительница Белоглинского района и два местных мужчины 1984 и 1987 года рождения.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Анастасия Донскова

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