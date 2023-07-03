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Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в станице Новопокровской

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на пересечении улиц Первенцева и Первомайской в станице Новопокровской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 2 июля около 20:00. По предварительным данным, находясь на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля Geely не уступила дорогу обладавшему преимуществом BMW. Сообщается, что все участники аварии — совершеннолетние.

От полученных травм скончались водитель и два пассажира BMW. Среди них — 40-летняя жительница Белоглинского района и два местных мужчины 1984 и 1987 года рождения.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств ДТП.

Анастасия Донскова

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