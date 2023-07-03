«Брусника» выкупает в Москве часть проекта Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича

Уральский девелопер «Брусника» договорилась о покупке у Level Group экс-сенатора и основного совладельца «Русагро» Вадима Мошковича половины проекта по строительству жилья на юго-востоке Москвы, сообщает «Ъ». Речь идет о 4 га на Перовском шоссе у станции метро «Нижегородская». Согласно данным издания, сейчас уральская компания сможет построить здесь около 198 тыс. кв. м.

Компания Level Group занимает восьмое место в топ-10 девелоперов столицы по объемам строительства. «Брусника» входит в топ-15 крупных застройщиков жилья в России.

«Брусника» — российская девелоперская компания (бенефициар Алексей Круковский). Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Компания была основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в Тюмени, Екатеринбурге, Кургане, Сургуте, Омске, Новосибирске.

Напомним, «Брусника» уже осваивает площадку в городе Видное (Московское область) и недавно запустила рекламную компанию по строительству жилья у нацпарка «Лосинный остов» на востоке Москвы. Также застройщик выкупил у MR Group 6,9 га на северо-востоке города, площадки где раньше был Останкинский пивоваренный завод.

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