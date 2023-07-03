Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, в частности, об особо отношении к ученому Екатерины II и графа Петра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Э.Фессар и К.А.Вортман / Wikipedia Фото: Э.Фессар и К.А.Вортман / Wikipedia

И вновь сегодня Санкт-Петербург, и вновь Большая Морская улица, богатая на знаменитостей. В доме-усадьбе № 61 жил великий наш ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Когда он умер, поэт Александр Сумароков сказал: «Угомонился дурак и не будет более шуметь!» Будущий император Павел тоже назвал его дураком: «Что о дураке жалеть, казну только разорял». На самом деле это была зависть, обычная, человеческая, страшная.

Мало того что Ломоносов был гением — масса изобретений, открытий, знание 19-ти языков (это выходец-то из богом забытой северной деревни), академик трех академий, физик, химик, математик, да еще и поэт, и живописец. И вот еще: человек крайне невоздержанный, дебошир и алкоголик, которому все сходило с рук. Как и все пьяницы, Михайло Васильевич был на удивление везучим человеком.

Там, где не помогало везение, спасали покровители — Екатерина II, граф Петр Шувалов. Последний был большим другом, заступником и собутыльником Ломоносова. При его попустительстве ученый неоднократно на пьяную голову устраивал разносы немцам в Академии наук. Бывало, что и носы ломал, и челюсти крушил. Екатерина за скандалы Ломоносова прощала. Лишь раз императрица сказала, что он «за грехи свои достоин смертной казни». Но и тогда быстро отошла, дело ограничилось штрафом.

В середине XVIII века Ломоносов почивает на лаврах. Специально для него построена первая в России химическая научно-исследовательская лаборатория. Открывается Московский университет, где разрешается учиться не только дворянским детям. Параллельно ученый заводит полезные знакомства на фуршетах у императрицы. Пить и буянить практически бросает.

Когда он был уже смертельно болен и не выходил из дома, императрица лично его навещала. А когда его не стало, приказала опечатать дом. Библиотеку, бумаги, документы увезли, больше их никто не видел. Александр Пушкин именовал Михаила Васильевича «великим человеком и единственным просветителем своего времени».