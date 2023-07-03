Содержать дороги «Сортавала» и «Скандинавия» за 3,5 млрд рублей будет «Евротрансстрой»

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса по содержанию действующей сети автомобильных дорог федерального значения А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия». Заказчиком выступает ГКУ Упрдор «Северо-Запад». Контракт на сумму 3,515 млрд рублей будет подписан с ООО «Евротрансстрой», сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет сохранить состояние полос отвода, осуществлять уборку поверхностей, заниматься обслуживанием лабораторного оборудования и приборов. Срок оказания услуг ограничен периодом с 1 июля 2023 года до конца июня 2025 года.

ООО «Евротрансстрой» («ЕТС») зарегистрировано в 2008 году в Москве. Выручка компании за 2022 год составила почти 10 млрд рублей, чистая прибыль — более 731 млн руб. В портфеле «ЕТС» 202 контракта на общую сумму свыше 91 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также определили подрядчиков на поставку транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания городских дорог на общую сумму более 1,9 млрд рублей.

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