Транспорт для уличной уборки в Петербург за 1,9 млрд рублей поставят «Меркатор Холдинг» и «Амкодор — СЗ»

Подведомственное комитету по благоустройству Санкт-Петербурга ГКУ «Центр комплексного благоустройства» определил подрядчиков на поставку транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания городских дорог. Результаты четырех конкурсов на общую сумму более 1,9 млрд рублей опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, контакты на 1,662 млрр руб. будут заключены с зарегистрированной в Москве компанией ООО «Меркатор Холдинг». Кроме этого, договор на 277 млн руб. заключат с петербургским ООО «Амкодор — СЗ».

ООО «Амкодор — СЗ» образовано в 2011 году в Санкт-Петербурге. В 2022-м выручка компании, по данным СПАРК, составила 644 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 42 выигранных контракта на 435,6 млн руб.

ООО «Меркатор Холдинг» зарегистрировано в 2003 году в Москве. В прошлом году выручка компании оценивается в сумму более 10 млрд рублей, чистая прибыль — более 105 млн руб. В портфеле госзаказа — более 700 контрактов на 41,3 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге реорганизуют дорожные предприятия. В частности, ГУДП «Центр» преобразуют в ГБУ Центральное управление региональных дорог и благоустройства, а ГУДСП «Курортное», ГУДСП «Петродворцовое» и ГУДП «Путь» — соответственно в Северо-Западное, Юго-Восточное и Юго-Западное управления.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте