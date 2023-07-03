Заключен контракт на разработку проекта моста на Зеленый остров в Ростове

Власти Ростова-на-Дону заключили контракт на разработку проектной документации по строительству мостового перехода через реку Дон на Зеленый остров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По словам градоначальника, протяженность сооружения составит 170 м. Проект будет включать двухполосную дорогу с тротуаром.

«Работы должны быть выполнены в срок до 25.11.2024 года, с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе результатов инженерных изысканий»,— написал господин Логвиненко.

Как сообщалось в апреле текущего года, власти Ростова предусмотрели выделение финансирования для разработки проекта моста на Зеленый остров в 2024 году. Сейчас переправа на остров осуществляется по понтонному мосту, который закрывают в холодное время года.

Анастасия Назарова