Власти Ростова планируют построить мост через Дон на Зеленый остров

Администрация донской столицы в 2024 году выделит срества на разработку проектной документации по строительству моста на остров Зеленый, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на профильные ведомства горадминистрации.

«В 2024 году предусмотрено финансирование работ по разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Строительство мостового перехода через р. Дон на Зеленый остров в г. Ростове-на-Дону», — цитирует РБК ответ Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ростова.

Сегодня переправа на Зеленый остров возможна по понтонному мосту. Строительство капитального сооружения предусмотрено новым генеральным планом Ростова-на-Дону, принятым в 2021 году.

Анастасия Назарова