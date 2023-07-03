Ярославские власти намерены оценить вред Которосли от сброса стоков

В департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ждут результатов проб воды, взятых в Которосли, чтобы оценить вред окружающей среде и определиться с его взысканием. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слив в Которосль

Фото: Виктор Рывкин Слив в Которосль

Фото: Виктор Рывкин

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в пойме Которосли жители обратили внимание на запах нефтепродуктов, а потом появилось видео сброса в реку жидкости непонятного цвета и консистенции. О начале проверки заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова, сообщившая о заборе проб воды рядом с местом сброса.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды 3 июля заявили, что проверки по данному факту ведут федеральные структуры, а сам департамент будет подключаться после того, как будут известны результаты проб воды.

«Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором проводятся проверочные мероприятия. Отобраны пробы воды выше и ниже по течению реки. По результатам лабораторных исследований будут приняты меры реагирования, в том числе решён вопрос взыскания вреда окружающей среде»,— заявили в департаменте.

Ранее в мэрии Ярославля рассказали изданию «Сорока-ньюс», что работы на Которосли ведет ФГБВУ «Центррегионводхоз», который осуществляет расчистку протока реки от донных отложений. Согласно порталу госзакупок, конкурс на расчистку пытались объявлять еще в 2021 году, а осенью 2022 года филиал «Центррегионводхоза» определил организацию, которая будет вести строительный контроль за проведением работ.

В конкурсной документации указано, что расчистка участков русла Которосли проводится «путем изъятия донных отложений и зарослей водной растительности до естественных параметров. Общая площадь расчистки – 7,0 га, протяженность – 1,25 км, ориентировочный объем извлекаемого донного грунта 200 000 куб. м., древхлама – 500 куб. м.».

Андрей Иванов