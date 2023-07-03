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Открылась регистрация на показы фильмов фестиваля «Горький fest»

В Нижнем Новгороде открылась регистрация на показы фильмов и лекции фестиваля «Горький fest». Мероприятия запланированы с 7 по 13 июля, участие бесплатное, сообщили организаторы.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кинопоказы фестиваля «Горький fest» пройдут на стадионе «Нижний Новгород», в центре культуры «Рекорд», на Нижневолжской набережной и в Театре драмы. В конкурсную программу вошли 16 фильмов. Запланировано также несколько параллельных программ: ретроспектива режиссера Леонида Гайдая, показы российских комедий XXI века и самых громких отечественных фильмов.

Анастасия Еремина

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