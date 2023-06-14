Фестиваль «Горький fest» откроется в Нижнем Новгороде фильмом «Кентавр»

На участие в седьмом фестивале нового российского кино «Горький fest» было подано более 600 заявок. По итогам отбора в конкурсную программу вошли 16 фильмов, сообщили организаторы. Награды победителям вручат в десяти номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый приз «За вклад в развитие современного кино» получит режиссер Алексей Учитель. Статуэтку ему вручат на церемонии открытия фестиваля в Нижнем Новгороде 7 июля.

Откроется «Горький fest» показом триллера «Кентавр» режиссера Кирилла Кемница. Эту картину и остальные фильмы будут показывать в 40 кинотеатрах Нижегородской области, включая нестандартные площадки: драмтеатр, Летний кинотеатр на набережной, стадион и Пакгаузы на Стрелке.

Большая часть фестиваля в этом году будет посвящена 100-летию режиссера Леонида Гайдая. Его фильмы будут показывать на разных площадках в Нижнем Новгороде. Параллельно будет идти программа «Не Гайдаем единым: российская комедия XXI века».

Самые, по мнению организаторов, «громкие» фильмы представят в программе «Глаз народа». Также запланирована премьера второй части документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».

В рамках деловой программы состоятся дискуссии о нейросетях, развитии кинематографа в Нижегородской области и перспективах российской комедии. Образовательная программа Московской школы кино пройдет в культурном центре «Рекорд».

Анастасия Еремина