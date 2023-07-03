Прокуратура в Татарстане обжалует приговор экс-главе Татагропромбанка

В Татарстане прокуратура намерена обжаловать приговор бывшему главе Татагропромбанка Алексею Федорову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сначала по решению суда в прошлом году бывший банкир получил три года лишения свободы условно. Позже он подал апелляцию. Затем Вахитовский райсуд Казани снизил ему приговор до двух лет лишения свободы условно и сразу же освободил его в связи с истечением срока давности дела.

Господин Федоров был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом 44 млн руб. По версии следствия, в январе 2017 года Алексей Федоров подписал договор о замене заемщика по крупному кредиту. Сначала деньги были выданы казанской рекламной фирме «БиТиЕл», но затем долг был переведен на зарегистрированную в 2016 году оптовую компанию по торговле мясом «Чистопольская заря», учредителем которой являлся водитель Татагропромбанка. Суд посчитал, что это было сделано вопреки интересам банка.

По данным прокуратуры, судебное решение было вынесено безосновательно и в части назначенного наказания, и в части переквалификации действий фигуранта.

"Ъ-Казань"