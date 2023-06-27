Экс-главу Татагропромбанка освободили от наказания за истечением срока давности дела

Вахитовский суд Казани вынес повторный приговор экс-главе Татагропромбанка Алексею Федорову. По новому решению ему дали два года лишения свободы условно, однако сразу же он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности дела. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на адвоката банкира Илдара Исламова.

Напомним, в 2022 году экс-глава Татагропромбанка получил три года лишения свободы условно. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом 44 млн руб. По версии следствия, в январе 2017 года Алексей Федоров подписал договор о замене заемщика по крупному кредиту. Сначала деньги были выданы казанской рекламной фирме «БиТиЕл», но затем долг был переведен на зарегистрированную в 2016 году оптовую компанию по торговле мясом «Чистопольская заря», учредителем которой являлся водитель Татагропромбанка. Суд посчитал, что это было сделано вопреки интересам банка.

Позже Верховный суд Татарстана данный приговор отменил, вернув дело на пересмотр. Адвокат утверждает, что дело прекратили в связи с тем, что действия господина Федорова переквалифицировали с ч. 2 на ч. 1 ст. 201 УК РФ, и в суде посчитали, что сделка на указанную выше сумму не могла повлечь тяжкие для банка последствия. При этом вину господин Федоров не признал.

"Ъ-Казань"