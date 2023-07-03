FinExpertiza: жители Воронежской области работают больше всех в Черноземье

В первом квартале 2023 года жители Черноземья работали в среднем 38 часов 41 минуту в неделю. Это «Ъ-Черноземье» подсчитал на основе предоставленных аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza данных.

Эксперты компании провели исследование на основе ежемесячных опросов Росстата, выборка которых составляет около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет. Учитывалась фактическая продолжительность рабочей недели по основной работе.

В Белгородской области жители в среднем работали 38 часов 6 минут: мужчины — 39 часов 1 минуту, женщины — 37 часов 9 минут.

В Воронежской области жители в среднем работали 39 часов 6 минут: мужчины трудились 39 часов 21 минуту, женщины — 38 часов 51 минуту. Это наибольший общий показатель в Черноземье и также наибольший показатель для женщин.

В Курской области жители в среднем работали 38 часов 19 минут: мужчины — 39 часов 15 минут, женщины — 37 часов 23 минуты.

В Липецкой области жители в среднем работали 38 часов 44 минуты: мужчины — 39 часов 38 минут, женщины — 37 часов 51 минуту. Липецкие мужчины трудятся больше всех в Черноземье.

В Орловской области жители в среднем работали 38 часов 16 минут: мужчины — 38 часов 53 минуты, женщины — 37 часов 35 минут.

В Тамбовской области жители в среднем работали 37 часов 57 минут: мужчины — 38 часов 24 минуты, женщины — 37 часов 27 минут. Это наименьший общий показатель в Черноземье.

По данным FinExpertiza, среднее количество рабочих часов россиянина в январе-марте равнялось 38,5. Фактическая продолжительность трудовых будней россиянина выросла на 16 минут — в первом квартале 2022 года она оставляла 38 часов 14 минут. В последний раз жители страны трудились так много в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут). Изменение показателей эксперты связывают с ростом занятости и снижением уровня безработицы в России в 2022 году.

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин: «В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин — 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут, то есть примерно на 1 час 45 минут. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут».

Сколько работают и отдыхают в России и других странах мира — в инфографике «Ъ» «Работа и отдых в годах, месяцах, днях и человеко-часах».

Алина Морозова

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