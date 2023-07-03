Ущерб от паводка дорогам Тувы составил почти 250 млн рублей

По предварительной оценке рабочей группы Росавтодора, ущерб от паводка в Республике Тыва составил 248 млн руб. В общей сложности в результате подъема воды в Туве повреждены почти 3 км автодорог регионального и муниципального значения, 11 мостов и четыре водопропускные трубы, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Тыва Владислав Ховалыг.

Власти региона намерены процесс восстановления разделить на два этапа с окончательным завершением в ноябре будущего года.

В Республике Тыва 12 июня из-за дождей резко поднялся уровень воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик. В результате сочетания проливных дождей и спуска воды с горных местностей было подтоплено 75 жилых домов с приусадебными участками в селе Ишкин Сут-Хольского района (население – 1,1 тыс. человек). Вода разрушила мост на трассе, связывающей второй по численности населения город Тувы Ак-Довурак с Республикой Хакасия.

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Лолита Белова