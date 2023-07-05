Гипосмия и ее крайняя степень, аносмия,— состояние, когда человек перестает распознавать запахи или вовсе лишается нюха. Это состояние особенно часто встречается в старческом возрасте. Свежее исследование показало, что между утратой нюха и возникновением депрессии есть корреляция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Ведущий автор исследования Видья Камат, доцент кафедры психологии и наук о поведении в Медицинской школе Балтимора (Университет Джонса Хопкинса), напоминает, что корреляция между ухудшением обоняния и возникновением нейродегенеративных заболеваний — болезней Паркинсона и Альцгеймера — уже установлена; есть связь и между ухудшением обоняния и преждевременной смертью от всех причин. Поэтому, продолжает она, команда решила посмотреть на корреляцию между утратой нюха и депрессией.

В исследовании использованы данные о 2100 стариках обоих полов, состояние их здоровья прослеживалось с 1997 года на протяжении восьми лет. Возраст участников в начале наблюдения колебался между 70 и 73 годами, никто из них не испытывал сложностей в том, чтобы пройти 400 метров, преодолеть 10 ступенек и совершать все действия, необходимые в ежедневной самостоятельной жизни.

Испытуемых опрашивали каждые полгода. Спустя два года 48% сообщили, что у них по-прежнему все в порядке с нюхом, 28% признались, что обоняние ухудшилось, а 24% — что вовсе его утратили.

В следующие шесть лет у четверти испытуемых отмечались очевидные симптомы депрессии, причем у тех, кто жаловался на ухудшение обоняния, симптомы были наиболее выраженными. Обонятельная луковица, где происходит обработка сигнала из обонятельного анализатора, «сотрудничает», причем тесно, с миндалевидным телом, а также гиппокампом и другими структурами мозга, которые участвуют в работе памяти, в принятии решений и выражении эмоций.

Но авторы исследования считают, что дело не только в физиологии. Снижение обоняния становится причиной сокращения социальных контактов по той же причине, что и снижение слуха: человек боится своих неверных реакций. А уменьшение социальных контактов — один из триггеров депрессии.

По материалам The Journals of Gerontology: Series A

Ольга Грибова