Компания УАЗ запустила в РФ продажи внедорожников «Патриот» в двух лимитированных версиях

Российский автопроизводитель УАЗ представил две новые лимитированные версии внедорожника Patriot, передает Autonews. Стоимость обоих моделей не превышает 2 млн руб.

В версии УАЗ Patriot «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум» внедорожник стоит 1,95 млн рублей, всего будет выпущено 140 таких автомобилей. «Патриот» получил пятиступенчатую механическую трансмиссию Dymos, раздаточную коробку с электромеханическим приводом управления, обшитый кожей мультируль, фронтальные подушки безопасности, а также датчики парковки и подогрев задних сидений.

Кроме того, автопроизводитель намерен продать 200 автомобилей в комплектации «Base ИКАР Limited». В пакет «Безопасность» внедорожника вошли подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также атермальные стекла задней полусферы.

В декабре 2022 года стало известно, что УАЗ и Ульяновский государственный технический университет создают беспилотный автомобиль для сельского хозяйства на базе внедорожника UAZ-Patriot. Автозавод уже передал техуниверситету автомобиль, на котором инженеры ООО «УАЗ» и специалисты УлГТУ «отработают внедрение инновационных технологий и решений».

Александр Кислов