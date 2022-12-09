На базе UAZ-Patriot будет создан беспилотный автомобиль для сельского хозяйства

УАЗ и Ульяновский государственный технический университет

создают беспилотный автомобиль для сельского хозяйства на базе внедорожника UAZ-Patriot, сообщила заводская газета «Панорама УАЗ».

Отмечается, что автозавод уже передал техуниверситету автомобиль, на котором инженеры ООО «УАЗ» и специалисты УлГТУ «отработают внедрение инновационных технологий и решений». На заводе отмечают, что новую разработку планируется применить в сельском хозяйстве.

По словам технического директора ООО «УАЗ» Михаила Гурьянова, в ходе исследовательских и экспериментальных работ «будут применены и опробованы в практической эксплуатации системы компьютерного зрения, прецизионной системы навигации, алгоритмы управления динамикой автомобиля и направления движения», в дальнейшем полученные результаты «будут использоваться для развития технологий помощи водителю (ADAS) на Ульяновском автомобильном заводе». Над проектом работает университетская кроссфункциональная команда факультета

информационных систем и технологий и машиностроительного факультета.

Практическое применение модели будет отрабатываться совместно с агрокомпаниями «Авион» (Липецкая область) и «Системы точного земледелия» (Новосибирск).

Андрей Васильев, Ульяновск