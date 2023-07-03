Более 80 жителей Тувы вакцинированы от сибирской язвы

Жители Барун-Хемчикского района и города Ак-Довурака Республики Тыва, где была обнаружена сибирская язва, получают необходимую медицинскую помощь. На сегодняшний день химиопрофилактику получили 162 пациента, в том числе 24 ребенка. Еще 84 человека были вакцинированы от сибирской язвы.

«Продолжается медицинское наблюдение за проживающими непосредственно в эпидемиологическом очаге сибирской язвы, проводится экстренная профилактика антибактериальными препаратами. Вакцинация против сибирской язвы проводится в ближайших окрестностях от очага инфекции», - сообщила пресс-служба правительства республики.

По информации регионального минздрава, с подтвержденным диагнозом «сибирская язва» в медучреждении находится только один пациент.

О заражении сибирской язвой 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая в Республике Тыва стало известно 30 июня. Мужчина 26 июня произвел забой лошади, сообщило правительство региона. Состояние больного оценивается как тяжелое.

На въезде в село Бижиктиг-Хая организован медицинский пункт оперативного штаба на въезде в село. Также в очаге работает дезинфекционная бригада.

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Лолита Белова