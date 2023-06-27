Проект реконструкции улицы 22 Партсъезда в Самаре вынесли на публичные слушания

В Самаре стартовали публичные слушания на тему реконструкции ул. 22 Партсъезда. Горожанам предлагается обсудить планировку территории по внесению изменений в проект обновления улицы. Оповещение опубликовано на портале городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Реконструкцию ул. 22 Партсъезда в Самаре планируется провести от ул. Солнечной до пр. Кирова. Проект, который вынесли на общественные обсуждения, касается первой очереди работ. Она охватывает участок от ул. Солнечная до Московского шоссе.

Публичные обсуждения проводятся со вторника, 27 июня. Они продлятся до 22 июля текущего года.

Ранее в Самаре на публичных слушаниях поддержали застройку Кировского района. Высотки должны появиться в районе 17 км Московского шоссе и ул. Стара-Загора.

Георгий Портнов