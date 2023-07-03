Salary Index: средняя зарплата курьера в ПФО выросла на 9% за год

Размер средней зарплаты курьера в Приволжском федеральном округе в январе-марте 2023 года составил 51,2 тыс. руб. Показатель вырос на 8% за квартал и на 9,3% за год, подсчитали аналитики Salary Index.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В России в целом средняя зарплата курьеров в январе-марте этого года достигла 55 тыс. руб. Заметный годовой прирост был зафиксирован в Сибири (+13%, до 55,7 тыс. руб.) и на Урале (+12%, до 55,3 тыс. руб.).

Услуга покупки с доставкой становится все популярнее, и компании, ее предоставляющие, испытывают дефицит курьеров. Нехватку работников усиливает снижение потока трудовой миграции и борьба за персонал со стройиндустрией.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Курьерам доставили зарплаты».

Елена Ковалева