«Циан»: жилье на вторичном рынке Нижнего Новгорода подорожало до 123 тысяч рублей за кв. м

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Нижнем Новгороде в июне выросла до 123,4 тыс. руб., по данным «Циан.Аналитики». За месяц недвижимость подорожала на 1,1%, а в годовом выражении цены увеличились на 5,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что тренда к росту цен на рынке готового жилья нет. Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,7%, до 127,3 тыс. руб. за «квадрат».

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