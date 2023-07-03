АО «Новавинд» ввел третью очередь Кузьминской ВЭС в Ставропольском крае

АО «Новавинд» (входит в госкорпорацию «Росатом») ввел в эксплуатацию третью очередь Кузьминской ветроэлектростанции в Кочубеевском районе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «НоваВинд» Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Как сообщалось ранее, первая очередь станции мощностью 100 МВт была запущена в начале минувшего июня.

«Сегодня – вводим еще 60 МВт. Ветропарк сможет обеспечивать электроэнергией свыше 70 тыс. домохозяйств ежегодно. Росатом последовательно реализует стратегию по ветроэнергетике. До конца этого года рассчитываем завершить еще один ветропарк – Труновскую ВЭС»,– цитирует пресс-служба слова генерального директора АО «Новавинд» Григория Назарова.

Общая мощность Кузьминской ВЭС составляет 160 МВт. Всего станция включает 64 ветроустановки. С вводом в эксплуатацию новой ВЭС производство электроэнергии в крае ежегодно будет составлять около 2 млрд. кВт*ч.

Анастасия Назарова