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На Ставрополье состоялся запуск Кузьминской ВЭС мощностью 160 МВт

АО «НоваВинд» (Росатом) запустил на Ставрополье Кузьминскую ветроэлетростанцию мощностью 160 МВт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

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Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Фото: пресс-служба АО «НоваВинд»

Новый ветропарк включает 64 установки. Степень локализации оборудования составляет 68%.

«Ввод Кузьминской ВЭС, шестого по счету объекта ветрогенерации на Ставрополье за последние годы, — это еще один шаг в развитии «зеленой» энергетики, который делает наш регион вместе с Росатомом. Уже в конце 2023 года доля энергии ветра, солнца и воды в энергобалансе Ставропольского края превысит 12%»,— цитирует пресс-служба компании губернатора региона Владимира Владимирова.

Сегодня АО «НоваВинд» уже ввел на территории Ставрополья шесть ВЭС. Еще один ветропарк мощностью 95 МВт строится в Труновском районе. Ветроэлектростанция будет состоять из 38 ветроэнергетических установок по 2,5 МВт каждая. Планируемая среднегодовая выработка энергии – 225 млн кВт*ч.

Напомним, монтаж установок начался в сентябре прошлого года.

Анастасия Назарова

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